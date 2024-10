Fernanda Montenegro se emociona com festa em comemoração aos seus 95 anos; assista

Fernanda Montenegro completou 95 anos na última quarta-feira, 16, e foi homenageada com uma festa no set de filmagem do filme Velhos Bandidos, dirigido por seu próprio filho, Cláudio Torres.

No vídeo, o cineasta aparece dando um buquê de flores para a mãe e um beijo nela. A surpresa foi preparada pelos colegas de elenco da atriz e contou com bolos e doces para celebrar a data. Ary Fontoura, que também está participando do longa, publicou uma homenagem para a amiga nas suas redes sociais.

Celebrando a arte e a beleza de viver! 95 anos inspirando quem está ao seu lado com seu talento e sabedoria. Que você continue a brilhar intensamente. É tão bom ser seu amigo e fã. Ainda mais sendo presenteado ao realizar um filme ao seu lado. Tem coisa melhor? Acho que não. Você é luz, amor e arte... Toda felicidade do mundo, Fernanda! Te amo, escreveu.

Velhos Bandidos ainda conta com Bruna Marquezine, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta no elenco. A trama gira em volta dos personagens de Fernanda e Fontoura, que planejam roubar um banco, mas precisam da ajuda de uma assaltante jovem, interpretada por Bruna Marquezine.