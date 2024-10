Fãs choram e levam flores para a porta do hotel onde Liam Payne morreu

Desde que os fãs de Liam Payne foram surpreendidos pela notícia da morte do cantor, ex-integrante do One Direction, que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, uma árvore que está em frente ao hotel na capital argentina se transformou em um santuário de despedida.

O que aconteceu

Os fãs depositaram flores, velas, fotos do artistas e muitas cartas para homenagear o ídolo. Até a tarde desta quinta-feira (17), o corpo do músico britânico permanecia no necrotério enquanto as autoridades aguardavam os resultados finais da autópsia. Um laudo preliminar aponta que Payne sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa.

O músico estava na Argentina há um pouco mais de 10 dias. Uma foto publicada no dia 3 de outubro por uma página de seu fã-clube mostra o cantor com a camisa argentina, passeando pelas ruas de Buenos Aires.

"Ontem à noite, meu celular foi inundado por mensagens dos meus amigos, com a notícia da morte do Liam. Todos sabem que sou fanática por ele. Mas eu não podia acreditar. Achei que era mentira. Como assim? Eu o vi há duas semanas no show de Niall Horan, ex companheiro de banda. Estou destruída" Jazmín Alan, 19, fã de Liam Payne

Fãs choram em frente a hotel onde Liam Payne morreu Imagem: Luis Robayo/AFP

A estudante Martina Chizzini Melo, 22, era uma das fãs mais emocionadas em frente ao santuário. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela disse que fez questão de ir ao hotel prestar sua homenagem ao ídolo.

Ela disse que quem acompanhava o Liam sabia que ele não estava bem. "Isso que me deixa mais triste: ninguém interviu e ofereceu ajuda. Nas fotos e nas entrevistas era possível ver que ele estava triste. Eu tenho certeza que ele caiu depois de ter tido um surto. Coincidentemente, ele não faria isso", afirmou a fã.

Turistas desavisados

Turistas que transitavam pela rua do hotel não sabiam o motivo da aglomeração. Um deles perguntou a um garçom de um restaurante em frente ao hotel CasaSur, onde o músico foi encontrado morto, no bairro boêmio de Palermo Hollywood, "se estavam gravando algum filme", quando o funcionário respondeu que "morreu um artista", para a surpresa do turista.

O hotel CasaSur permanece com as portas fechadas. Apenas funcionários, hospedes e a polícia podem entrar e sair. A reportagem flagrou alguns policiais dentro do estabelecimento.

Os funcionários não puderam falar com a imprensa. No entanto, um trabalhador que fazia a segurança do hotel contou à reportagem que a movimentação nesta quinta-feira estava "mais tranquila" do que na quarta à noite, quando o músico morreu. "Agora estamos famosos, mas por um motivo triste", disse o funcionário do hotel .

Um restaurante que fica ao lado do hotel CasaSur, estava aberto e seguiu funcionando normalmente. Muitos fãs se surpreenderam com a notícia da morte do músico, principalmente, porque acreditavam que Liam havia deixado o país, já que a namorado do músico não estava mais na Argentina. "Eu achei que a notícia da morte era mentirosa porque quase ninguém sabia que o Liam seguia na Argentina. Achei que ele já tivesse deixado o país", contou Lucia Lopes, 23, que carregava um pôster do ídolo, que deixaria no santuário como homenagem.

Milagros Ortiz, 23, disse que ficou muito triste que essa tragédia tenha acontecido no seu país. "Acho que é a primeira vez que um artista que eu amo morre, ainda mais nessas condições e no meu país", considerou.

A morte do cantor

Liam Payne foi encontrado morto no início da noite de quarta-feira (16). Ele caiu do terceiro andar no pátio interno do hotel CasaSur, no bairro portenho de Palermo Hollywood. Um áudio divulgado pela imprensa Argentina mostra um funcionário do hotel chamando a polícia e avisando que um hóspede estava "drogado" e "quebrando todo o quarto".

Em seguida, o serviço de emergência foi chamado mas chegou no local e o artista já estava sem vida. "Não havia mais sinais vitais", afirmou o diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência que atendeu a ocorrência, Alberto Crescenti.

Fotos divulgadas pela imprensa Argentina mostra o quarto onde estava Liam totalmente destruído. A habitação estava suja, desarrumada e uma tv estava quebrada.