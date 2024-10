Duda Nagle comenta gravidez da ex, Sabrina Sato: 'Vi a notícia na internet'

Duda Nagle, 41, falou pela primeira sobre a segunda gravidez da ex-esposa, Sabrina Sato, 43. Ela espera um filho do atual noivo, Nicolas Prattes, 27.

O que aconteceu

O ator afirmou que, embora Sabrina tenha tentado contatá-lo algumas vezes, descobriu a novidade pela imprensa. "Eu vi a notícia. O engraçado é que a Sabrina já está há alguns dias assim: 'Eu posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?' Nós chegamos a nos falar, acabamos entrando em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali. Assim que vi a notícia na internet, ela me ligou logo em seguida e contou", detalhou ele ao podcast Papagaio Falante (YouTube).

Duda garante ter ficado muito feliz com a notícia de que Zoe, 5, sua filha com Sato, vai ganhar um irmãozinho. "Fiquei muito feliz. É um casal muito legal, ele [Prattes] é um bom garoto. A família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. Vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles."

Ele assegura não ter nenhuma pressa de engatar um novo romance no momento. "Eu estou solteiro, tem um ano e meio que me separei. No começo, estava muito apressado, já pensando em engatar em um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por conta da idade. Depois, eu dei uma desencanada. Estou em um período sabático."