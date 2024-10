Dr. Rey diz que milagre religioso o curou do câncer de próstata

Robert Rey, 63, revelou ter enfrentado recentemente um diagnóstico de câncer de próstata.

O que aconteceu

O médico contou que descobriu um tumor de 13 centímetros na região. "O médico falou que eu estava na idade de fazer [o exame de toque retal] e realmente tem que fazer, mas eu não queria. Falei para fazer uma tomografia. A radiologista me telefona e fala: 'Você tem um tumor de 13 centímetros'", recordou ele, em entrevista a Danilo Gentili, 45, no programa The Noite (SBT).

Rey fez o tratamento tradicional contra a doença, mas buscou saídas também em sua religião - o mormonismo. "Passei pela quimioterapia, daí fiz a naturopatia. Estudei todos os anticânceres das culturas antigas. Aí fui para a minha igreja. Sou mórmon, mas não importa, você pode ser qualquer coisa."

Ele contou ter sido curado milagrosamente após uma oração de seu pastor. "Ele colocou uma gota de óleo na minha cabeça e falou a seguinte frase: 'Irmão Robert Rey, pelo sacerdócio que possuo, comando que esse câncer saia do seu corpo'. Na semana seguinte, fui para o urologista e ele disse: 'Você está gastando o meu tempo? Não só não tem câncer em você como não tem nem cicatriz'."

O eterno Dr. Hollywood pensa que a combinação entre fé e ciência foi o que o livrou da enfermidade. "A medicina moderna funcionou, a medicina natural funcionou, mas a religião também funcionou. Deus dá a ciência para nos ajudar. Hoje, não tem nem cicatriz."