De Buenos Aires ao Reino Unido, fãs lamentam morte de Liam Payne

Por Candelaria Grimberg e Will Russell

BUENOS AIRES/WOLVERHAMPTON, INGLATERRA (Reuters) - Os fãs argentinos do ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne, que morreu ao cair da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, juntaram-se na tarde desta quinta-feira no obelisco da cidade para lembrar o polêmico ícone da boy band. Payne, que tinha 31 anos e alcançou a fama global com a banda formada a partir do programa X Factor, foi encontrado morto ao cair do terceiro andar do hotel na quarta-feira, imediatamente provocando uma enxurrada de homenagens em todo o mundo, do Reino Unido a Buenos Aires. Ele morreu por múltiplos traumas e sangramento, disseram promotores nesta quinta-feira, acrescentando que uma busca inicial sugere que a queda ocorreu após o abuso de álcool e drogas. Seu quarto de hotel estava “em desordem total” e com a mobília danificada. Do lado de fora do hotel, fãs se juntaram para uma vigília de madrugada e na manhã desta quinta-feira, deixando flores e cartas, além de acenderem velas enquanto outros por perto apenas choravam. “Liam marcou um antes e depois na minha vida. Você nunca se prepara para um momento como este, você sempre pensa que de agora até quando tivermos 50 anos eles ainda estarão lá”, afirmou a argentina Jazmin Argañaraz, de 23 anos, fã de One Direction desde os 11 anos. “É muito importante tirarmos um minuto para pensarmos o que há por trás da fama”, acrescentou. Em todo o mundo, músicos e fãs compartilhavam esse sentimento. Os outros membros do One Direction publicaram um comunicado dizendo estar “completamente destruídos” com a notícia. Zain Malik -- que fazia parte do grupo ao lado de Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson -- disse que perdeu um irmão.

Na cidade inglesa de Wolverhampton, onde Payne cresceu, o estudante Jordan Jackson disse que a morte “atingiu a comunidade". “Ele é um garoto local, então sim, acho que é um dia triste para a nossa comunidade e um dia triste para, sabe, todos os fãs”, comentou. No obelisco de Buenos Aires, Guido Renversade, de 24 anos, afirmou que a morte foi como “um banho de água fria”. “Não esperávamos isso. O One Direction me fez quem eu sou. Liam me fez quem eu sou”, afirmou. “Acredito que artistas transcendem pela qualidade de sua música, mas também por seu carisma." (Reportagem de Candelaria Grimberg em Buenos Aires, Will Russell em Wolverhampton e Ben Makori em Londres; texto de Adam Jourdan)