Cíntia Dicker exibe resultado de massagem estética e cria polêmica: Magreza

Cíntia Dicker, 37, causou polêmica ao exibir sua forma física após realizar uma massagem estética em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A modelo publicou uma foto com o abdômen magérrimo depois de passar pelo procedimento. "Olha o que ela [massagista] fez com o corpo de uma pessoa que viajou, só comeu e bebeu. Ela fez milagre, não largo mais. Amigas de Nova York, achei a melhor massagista. Eu sou bem crítica com massagem. Foi uma das melhores massagens que eu já fiz na vida, de resultado imediato", gabou-se, nos stories de seu Instagram.

A magreza excessiva demonstrada por Cíntia na foto gerou preocupação em alguns internautas. "A cultura da magreza extrema realmente voltou", criticou uma jovem. "Gente, não é possível que esse povo não tenha algum distúrbio de imagem", chocou-se outro. "É muito esquisito essa magreza extrema", concordou um terceiro.

Outros, porém, aprovaram as curvas da esposa de Pedro Scooby, 36, e acharam coerente com a profissão que ela exerce. "Ela pessoalmente não é tão magra assim. É uma magra com curvas bem bonitas até. A galera esquece que ela é modelo", apontou um internauta. "Tá magra? Tá extremamente magra! Eu queria estar magra igual a ela? Mas é óbvio que sim", brincou outra moça.