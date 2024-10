BTS, Blackpink e mais k-pop na trilha sonora de Hollywood. Confira!

Se você ama música e está antenado em tudo o que acontece sabe que o k-pop é um verdadeiro fenômeno mundial.

Além de arrastar multidões de fãs a diferentes lugares do mundo, a música pop sul-coreana também tem marcado presença em diferentes produções cinematográficas.

Confira alguns hits do k-pop que figuraram na trilha sonora de famosos filmes:

"Pantera Negra" —de longe um dos mais importantes filmes do universo Marvel— traz o hit *"Hangover", parceira do ídolo coreano PSY com Snoop Dogg.

Teve também BLACKPINK na "Liga da Justiça". A música "As If It's Your Last", da girl-band, não só toca no ambiente como o seu MV também aparece claramente em uma das telas.

"Friends", do BTS, lançada no álbum "Map of The Soul: 7" e cantada por Jimin e V, está na trilha sonora de "Eternos":

Quem se lembra do hit das Wonder Girls "Nobody", que tocou em "Pinguins", de "Madagascar"?

Finalmente! O encontro de Stray Kids com Ryan Reynolds na parceria do grupo com a Marvel em "Deadpool & Wolverine":

Para finalizar, não podemos esquecer do TVXQ, considerado um dos primeiros grandes grupos de k-pop. Quem se lembra da música "Rising Sun" em "Velozes e Furiosos 4":