Após ser acusado de roubo, Ariosto vai morrer nos braços de Deodora?

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Ariosto (Eduardo Moscovis) passa mal e quase morre nos braços de Deodora (Debora Bloch).

O que vai acontecer

A confusão vai começar quando Zefa Leonel (Andrea Beltrão) decidir retirar do banco a fortuna que foi investida com a ajuda de Ariosto. "É hora de trazer esse dinheiro de volta. A gente precisa recuperar nosso dinheiro antes que Ariosto coloque as mãos em tudo", diz a mulher.

A mãe de Zé Beltino (Igor Fortunato) se assusta ao saber que não existe mais dinheiro em sua conta. "Essa conta já está vazia!", informa o contador da família.

Seu Tico Leonel acusa Ariosto. "Está na cara que isso é coisa daquele filho de uma égua! Foi Ariosto que roubou nosso dinheiro!", grita ele.

Ao ficar sabendo da notícia, Artur (Túlio Starling) vai tirar satisfação com o pai. "Tu roubou os investimentos dos Leonel!", acusa. "O quê? Só me faltava essa...", responde Ariosto.

O marido de Quinota (Larissa Bocchino) parte para cima do vilão. "Saiam daqui! Olha o que fizeram com meu marido!", grita Deodora (Debora Bloch).

Ariosto não morre, mas passa muito mal nos braços da dona do cabaré. "Se acalme, Ariosto, a ambulância já está a caminho. Tu é uma fortaleza, homem! Eu tô aqui do teu lado!", diz a mulher.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.