Após dopar a própria mãe, Mavi faz Mércia de prisioneira em 'Mania de Você'

No capítulo de sexta-feira (18), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) transforma Mércia (Adriana Esteves) em sua prisioneira.

O que vai acontecer

Após descobrir que a mãe revelou para Rudá (Nicolas Prattes) sobre seu acordo com Luma (Agatha Moreira), Mavi se finge de bonzinho para uma vingança. "Eu vim pedir desculpas pelo jeito que te tratei, e as ameaças que fiz, sei que você só pensa no meu bem, me dá um abraço?", pergunta ele. "Claro meu filhinho, coração de mãe não guarda rancor", responde ela.

Ao dar um abraço em Mércia, o hacker colocará um pano com clorofórmio na boca da mulher. Depois disso, Mavi prende a ex-amante de Molina (Rodrigo Lombardi) em um bunker.

Mércia acorda desesperada. "Onde eu tô? Onde eu tô, meu Deus? Mavi! Abre, Mavi! Não acredito que me trancou nesse bunker! Eu sou sua mãe, você não pode!", grita.

Mavi não estará lá, mas ZON, o assistente virtual, responde a governanta. "Acalme-se, dona Mércia. Vou cuidar da senhora", diz a voz. "Não falo com babá eletrônica! Mavi! Pelo amor de Deus! Abre, filho! Abre!", ordena a mulher.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.