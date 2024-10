Andréa Sorvetão revela detalhes de briga com Xuxa: 'Negócio degringolou'

Andréa Sorvetão, 51, revelou detalhes de como seu desentendimento com Xuxa começou através de um grupo de WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-paquita contou que falava com a apresentadora diariamente, até gravar um vídeo com o marido dizendo serem um "casal hétero, cristão e tradicional". "O vídeo viralizou falando que a gente estava ironizando, atacando a bandeira LGBT", disse ela em entrevista ao podcast Podcrê nesta terça-feira (15).

Sorvetão disse que Xuxa trouxe o assunto no grupo de WhatsApp com as Paquitas. "E veio falando um monte de coisas que eu não prefiro nem replicar. Aí eu falei: 'Gente, não foi com essa intenção'. Quando você é amigo, eu vou falar direto com a pessoa. Não vou meter no grupo... eu vou querer falar com a pessoa, como eu já fiz várias vezes com ela", lamentou.

As Paquitas mais próximas de Xuxa apoiaram os argumentos da apresentadora. "Ela botou nesse grupo [das mais chegadas], e as meninas vieram apoiando ela. Eu falei: 'Gente, vocês estão levando pra um lado nada a ver, a gente não fez com essa intenção, que doideira é essa?'. Aí o negócio degringolou", explicou ela.

Andréa deixou o grupo de WhatsApp dois meses depois, quando nem Xuxa, nem as Paquitas lembraram de seu aniversário. "Eu falei para o Conrado: 'Se ninguém me der parabéns, eu vou sair do grupo'. [...] Esperei o dia inteiro. No dia seguinte, como ninguém falou nada, eu saí do grupo", afirmou.

Sorvetão disse ter sido bloqueada por Xuxa nas redes sociais após declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Depois, eu postei a foto com o presidente [Jair Bolsonaro], pronto, me bloqueou. Aí você vai entender qual é o fundo. O viés político", argumentou ela.

Ela não aceitou que eu não sou do mesmo viés político que ela... Todo mundo pode falar, eu não posso falar? Andréa Sorvetão

A ex-paquita também explicou a decisão de se posicionar politicamente na época. "Eu me posicionei porque eu vi que eu estava sendo embolada em um movimento que eu não fazia parte", declarou.