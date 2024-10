Em livro de memórias, Al Pacino diz que é assombrado por lesão no pênis

Al Pacino, 84, confessou que é assombrado por uma lesão que sofreu no pênis enquanto era uma criança.

O que aconteceu

O ator revelou o trauma da infância em seu livro de memórias, "Sony Boy". Em trecho divulgado pela revista People, ele detalha a dor e o constrangimento da situação, que aconteceu enquanto morava no South Bronx de Nova York, nos Estados Unidos.

Ele relatou que estava brincando de corda bamba quando escorregou e caiu de pernas abertas em uma barra de ferro. Também relembrou que não conseguiu ir para casa por estar com dor e foi socorrido por um senhor.

O astro do cinema admitiu que foi uma das experiências mais embaraçosas de sua vida. "Fiquei deitado na cama, com as calças completamente abaixadas até os tornozelos, enquanto as três mulheres da minha vida — minha mãe, minha tia e minha avó — cutucavam meu pênis em um semi pânico. Pensei: 'Deus, me leve agora, enquanto as ouvia sussurrando coisas umas para as outras enquanto faziam a inspeção."

No livro, Al Pacino citou que o pênis "continuou preso junto ao trauma". Na sequência, acrescentou que "até hoje é assombrado por pensar" no ocorrido.