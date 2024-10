A Fazenda 16: Parcial aponta novo favoritismo e eliminação inesperada

Sacha, Suelen e Vanessa disputam a 4ª roça de A Fazenda 16 (Record) e um deles será eliminado nesta quinta-feira (17). Veja quem pode deixar o reality, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 12h15, Suelen seguia como a menos votada para ficar na casa e provável eliminada da semana. A peoa somava apenas 13,12% dos votos.

Apesar de ter críticos entre o público, Suelen "assusta" alguns peões, que acreditam que ela seja uma jogadora forte por movimentar o reality. A eliminação da peoa pode soar inesperada para algumas aliadas, como Flora.

Sacha, por sua vez, seguia como favorito, com quase metade dos votos para ficar — mais especificamente, 49,54% deles. O jogador conseguiu "virar o jogo" e tem se consagrado como um dos favoritos da edição.

Vanessa continuava fora da zona de perigo, com 37,1% dos votos.

A eliminação será anunciada no programa ao vivo desta quinta (17), que começa por volta de 22h30.

