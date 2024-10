6 filmes de grandes diretores de cinema que fracassaram nas bilheterias

O fraco desempenho de "Megalopolis" no fim de semana de estreia, em 27 de setembro nos EUA e Canadá, evidencia que até cineastas renomados como Francis Ford Coppola enfrentam desafios nas bilheterias.

Isso demonstra que o prestígio não garante sucesso comercial. A seguir, confira 6 filmes que foram fracassos de bilheteria dirigidos por lendas do cinema:

1. Amor, Sublime Amor

Imagem: Niko Tavernise/20th Century Studios

Este filme musical de 2021, dirigido por Steven Spielberg, recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e destacou a atuação de Ariana DeBose como Melhor Atriz Coadjuvante. No entanto, foi um fracasso de bilheteria. Ele arrecadou apenas cerca de US$ 76 milhões contra um orçamento de produção de US$ 100 milhões e uma meta de equilíbrio estimada de US$ 300 milhões.

2. O Último Duelo

Imagem: Patrick Redmond/Divulgação

Dirigido por Ridley Scott, foi um fracasso de bilheteira, arrecadando apenas US$ 27 milhões mundialmente. Fatores que contribuíram para esse desempenho decepcionante incluem uma recepção crítica dividida, forte concorrência no mercado, mudanças no comportamento do público, especialmente entre a Geração Z, e possíveis falhas na estratégia de marketing e divulgação.

3. Duna

Imagem: Divulgação

"Duna: Parte Um", de 2021, foi dirigido por Denis Villeneuve, mas a versão do filme de 1984 teve David Lynch na direção e o resultado desagradou. Foi um fracasso de bilheteria, arrecadando cerca de $30,9 milhões contra um orçamento de $40-42 milhões. Lynch mais tarde se distanciou do filme e teve seu nome removido ou alterado nos créditos de algumas versões.

4. À Prova de Morte

Imagem: Divulgação

Originalmente "Death Proof", é um filme de ação e suspense de 2007 dirigido por Quentin Tarantino. Apesar de ser parte do projeto "Grindhouse", ao lado de "Planeta Terror", de Robert Rodriguez, o filme não teve um bom desempenho nas bilheteiras, arrecadando apenas cerca de $31 milhões em todo o mundo.

5. O Portal do Paraíso

Imagem: Divulgação

Este filme de 1980 e dirigido por Michael Cimino, é frequentemente citado como um dos maiores fracassos de bilheteria da história do cinema. O longa teve um orçamento de cerca de US$44 milhões e arrecadou apenas US$1,5 milhão nas bilheteiras. Algumas fontes citam cerca de US$ 3,48 milhões. Atentos, os estúdios americanos então passaram a reduzir o controle artístico dos diretores e a focar mais em projetos comerciais durante a década.

6. Alexandre

Imagem: Divulgação

Dirigido por Oliver Stone, este filme de 2004 teve um desempenho decepcionante nas bilheteiras. Com um orçamento de cerca de $155 milhões, arrecadou apenas $167 milhões mundialmente, insuficiente para cobrir os custos de produção e marketing. Nem mesmo a presença de Angelina Jolie, Colin Farrell, Jared Leto e Anthony Hopkins no elenco conseguiu atrair multidões para os cinemas.

Copolla vem ao Brasil lançar filme

Francis Ford Coppola virá a São Paulo durante a última semana de outubro para lançar "Megalópolis".

A agenda completa da visita será divulgada em breve. Coppola estará em São Paulo entre os dias 27 e 31 de outubro. Já "Megalópolis" chega aos cinemas no dia 31 de outubro.

O filme acompanha a cidade de Nova Roma, onde acontece um conflito épico entre Cesar Catilina, artista genial que defende um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o ganancioso prefeito Franklyn Cicero.