Vera Viel recebe alta hospitalar após cirurgia de retirada de tumor na coxa

Vera Viel, 49, recebeu alta hospitalar após passar pela cirurgia de retirada do tumor na coxa esquerda.

O que aconteceu

Um boletim médico confirmou a alta nesta quarta-feira (16). A esposa de Rodrigo Faro, 50, vai seguir a recuperação em casa.

Na semana passada, ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, na coxa esquerda. "São Paulo, 16 de outubro de 2024 - A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Ela seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento".

A cirurgia de Vera aconteceu na última sexta-feira (11), véspera de seu aniversário. Ela ainda ganhou uma festinha surpresa do marido, com presença das três filhas do casal, Clara, 19, Maria, 16 e Helena, 11.