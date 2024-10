Vera Viel detalha como descobriu câncer raro na perna

A modelo Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, contou sobre como descobriu o sarcoma sinovial, tipo de câncer raro, na coxa esquerda. Vera passou a fazer exames depois de sentir um nódulo na perna no início de outubro. Ela e Faro falaram sobre o diagnóstico na última quinta-feira, 10.

A modelo relatou, em uma publicação no Instagram, que sentiu o nódulo há um mês, quando começou a fazer aulas de muay thai. "Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém, o que não sabia é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor", disse.

Vera passou por uma cirurgia de oito horas na última sexta-feira, 11, para retirada do tumor. Ela permanece internada no Hospital Israelita Albert Einstein. "Em nenhum momento senti medo. Agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa, além de ter proporcionado essa equipe médica maravilhosa e abençoada para realizar a cirurgia", afirmou.

Na postagem no Instagram, a modelo disse que tem se amparado na fé. "Eu quero que todos saibam que a fé cura. [...] Quando você estiver enfrentando um problema, tenha sempre a certeza que Ele está no comando e cuida de tudo sempre", escreveu.

Diagnóstico

No dia 4 de outubro, Vera contou aos seguidores que encontrou um caroço na perna. "Há umas duas semanas, eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, nós já entregamos nas mãos de Deus", disse.

Na época, ela pediu que os seguidores rezassem por ela. "Estamos aqui em oração, se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Nós vamos esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", explicou.

Depois do diagnóstico, a modelo desabafou: "Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início", contou.

"Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido, que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha", escreveu.