Vera Fischer reage após João Vicente de Castro expor briga com Kéfera

Vera Fischer, 72, reagiu sobre a suposta briga entre ela e Kéfera Buchmann, 31, que teria acontecido durante uma festa da novela Espelho da Vida, em 2018.

O que aconteceu

A atriz comentou em um post no Instagram sobre o assunto. "Kéfera e eu sempre nos demos bem"

Nos stories, Kéfera compartilhou a mensagem e concordou. "Ah lá. Não falei? A verdade sempre aparece"

Na última terça (15), Kéfera se pronunciou e afirmou que o relato de João Vicente de Castro ao programa De Frente com Blogueirinha 'não refletia a realidade'. "Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também. Ela não me tacou bolsa, não teve bolsada, não teve briga, não teve nada. Não entendi por que o João decidiu contar isso e contar isso desse jeito. Mas acho bom deixar claro isso, porque até minha mãe me mandou a notícia."

Porque, retomando, o hate em cima de mim foi sempre e segue sendo muito desproporcional. Agora, deixar claro que eu não sou brigada com a Vera Fischer, isso pra mim é bastante novo, não tem como não rir desse esclarecimento Kéfera