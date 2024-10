Suelen critica jogo de Gilsão em A Fazenda 16: 'Forma bem preguiçosa'

Na piscina da sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen conversou com Gilsão na noite de quarta-feira (16) sobre o voto que recebeu do peão.

O que aconteceu

Gilsão explicou que votou em Suelen, mesmo sem ter nada contra ela, pelo acordo com seu grupo.

A peoa comentou a decisão do peão. "O jogo aqui é sem sabonetar, personalidade, enfrentar as pessoas. Não fico chateada com você nem nada, [mas] justificar que isso aqui é o jogo, é uma forma bem preguiçosa de jogar, sendo sincera."

Gilsão discordou da peoa. "Eu acho que não, Sue, porque quando teve os 12 votos nele e eu não fui salvo por nenhuma de vocês, eu vi que não conseguia chegar até vocês."

Suelen apontou que algumas vezes o seu antigo grupo deixou de votar em pessoas por falta de consenso. "Não é tipo, fantasioso. Não acho que você fez errado ou certo. Só to dando um exemplo real. Vocês tinham que fazer o que o grupo acordou. A gente por diversas vezes deixou de juntar voto porque alguém gostava de alguém."

