Suelen e Albert discutem por causa de Vanessa: 'Fala que você quer sair'

Depois da formação da 4ª roça de A Fazenda (Record), Albert teve uma discussão com Suelen ao defender Vanessa.

O que aconteceu

As peoas discutiam pois Vanessa dizia ter se sentido chateada por tê-la acusado de entupir o vaso sanitário. A ex-De Férias com Ex afirmou que quem contou quem a acusou foi Suelen.

"Se eu tiver mentindo, eu empenho o meu jogo", grita Albert. " Empenha o seu jogo se você não falou para mim que ela entupiu. Estou empenhando o meu! Mentirosa e sem caráter!

Suelen se defendeu. "Problema é seu! Cínico, sem caráter é você. Porco, imundo, mentiroso!"

Albert a desafia: "Fala que você quer sair na quinta-feira se estiver mentindo".

"Eu vou ter que falar o que você quer eu fale?", rebate a ex de Vitão. "Empenha o seu, é problema seu! Você é tão melhor do que eu que bate boca comigo."

