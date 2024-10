Jornais argentinos divulgam fotos de quarto de Liam Payne destruído; veja

Fotos do quarto de hotel onde Liam Payne estava hospedado quando morreu nesta quarta (16) foram divulgadas pela imprensa argentina.

O que aconteceu

O jornal La Nación divulgou fotos do cômodo. Nas imagens, o ambiente aparece em mau estado e com uma TV quebrada. O Clarín também publicou as imagens.

Algumas substâncias foram registradas no local. As fotos mostram um pó branco espalhado. Ainda não há confirmação se o elemento seria cocaína.

Liam Payne morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE -- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024