Rudá cai para trás ao descobrir que Viola irá se casar em 'Mania de Você'

No capítulo de quarta-feira (16), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia se recusa a sentar à mesa, deixando os convidados constrangidos.

Bruna termina o namoro com Tomás. Ísis não se importa com uma notícia dada por Michele. Robson não gosta de ser repreendido por Viola. Luma conta a Rudá que Mavi e Viola vão se casar.

Viola diz a Mavi que se incomodou com o pedido de casamento na frente de todos. Mércia ameaça colocar Mavi na cadeia. Ísis pede a Berta para não contar a Tomás que ele tinha um avô.

Mércia implora ajuda a Luma para impedir que Mavi se case com Viola. Luma deixa claro a Mércia que não quer que ela se meta em seu relacionamento com Rudá. Mércia diz a Rudá que Luma está chantageando Mavi e tirando dinheiro do filho.