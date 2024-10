Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 17 a 26/10

Rudá fica bem desconfiado com os presentes que Luma está lhe dando. Depois disso, o caiçara descobre que os brincos da namorada são joias caríssimas. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 17 de outubro

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.

Sexta-feira, 18 de outubro

Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Nahum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michele e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia.

Sábado, 19 de outubro

Luma liberta Mércia do bunker, e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela, se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago conta a Rudá e a Moema que, na noite em que Molina morreu, viu Mavi entrar na sala de controle da empresa. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que comprovam quem cometeu o crime.

Segunda-feira, 21 de outubro

Terça-feira, 22 de outubro

Mércia está decidida a não deixar Mavi se casar com Viola. Rudá diz a Moema que, se Mavi apagou as gravações do dia da morte de Molina, não terá como provar sua inocência. Viola revela a Luma que está em dúvida sobre o seu casamento. Mavi recebe Nahum no resort no dia de seu casamento. Leidi ameaça contar que Tomás não é neto de Berta, se Ísis não apoiar o namoro do filho com Evelyn. Moema incentiva Rudá a reagir contra o casamento de Viola. Mércia ameaça divulgar as imagens da noite da morte de Molina, se o filho se casar com Viola.

Quarta-feira, 23 de outubro

Mavi garante que se vingará de Mércia, e diz a Viola que terão que cancelar seu casamento. Luma tenta acalmar Viola. Mavi conta seu segredo a Nahum e diz que está sendo ameaçado por Mércia. Hugo avisa aos convidados que o casamento foi adiado. Mércia se sente vitoriosa. Rudá e Luma concluem que Mavi está sendo chantageado pela mãe. Viola diz a Mavi que não sabe se ainda quer se casar com ele. O Oficial de Justiça aparece na casa de Michele para cumprir o mandado de despejo. A mando de Mavi, Iberê rastreia o paradeiro de Mércia. Moema demonstra a Rudá que desconfia da ajuda de Luma. Mavi dopa Mércia com a ajuda de Iberê, e a interna em uma clínica psiquiátrica.

Quinta-feira, 24 de outubro

Viola pergunta a Luma se ela acha que Mavi pode ser um bandido. Mavi mente para Viola, dizendo que sofreu ameaças caso o casamento se realizasse. Viola pede desculpas a Mavi. Robson humilha Fátima. Iberê oferece emprego em Portugal para Michele e Cristiano. Mércia se recusa a contar para Mavi o nome da pessoa para quem entregou a cópia das imagens da noite do assassino de Molina. Nahum revela a Mavi a culpa que Mércia carrega, e pede que tenha compaixão pela mãe. Rudá descobre que Mavi é um traficante de animais, e jura a Luma que acabará com o rival.

Sexta-feira, 25 de outubro

Luma alerta Rudá para o perigo de vigiar Mavi. Mércia se recusa a contar a Mavi onde estão as imagens do assassinato de Molina. Iberê estranha o interesse de Nahum sobre sua vida. Viola deixa claro para Mavi que não confia no namorado. Luma tenta extorquir dinheiro de Mavi, dizendo que descobriu suas atividades ilícitas. Michele e Cristiano contam a Viola que aceitaram o convite de Iberê para trabalhar em Portugal. Hugo desaprova o namoro de Bruna com Iarlei. Berta pede a Sirlei que não conte a Ísis que eles foram à praia juntos. Dhu vende a TV para dar o dinheiro a Leo Caravelli. Rudá conta a Moema sobre sua intenção de provar que Mavi é contrabandista. Mavi paga Walter para dar um susto em Viola. Nahum visita Moema. Iberê entrega as passagens para Michele e Cristiano. Rudá descobre sobre as atividades ilegais de Mavi.

Sábado, 26 de outubro

Viola acredita na armação de Mavi e Walter. Rudá conta a Luma sobre o que descobriu a respeito de Mavi. Nahum diz a Mavi que conta tudo o que sabe sobre Mércia, caso o rapaz revele onde está sua mãe. Iberê se nega a ajudar Mércia a sair da clínica. Dhu fica arrasada com o desprezo de Leo Caravelli. Moema denuncia Mavi e Iberê. Luma tira mais dinheiro de Mavi, o alertando sobre o flagra da polícia. Mércia consegue pegar um celular de um visitante e liga para seu contato, orientando o envio do vídeo para Mavi. Mavi fica acuado ao receber o vídeo que o incrimina e ao constatar que Mércia tem um cúmplice.