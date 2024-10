Recém-nascida, filha de Iza é atacada na web

No último domingo, dia 13, Iza deu as boas-vindas à sua primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. Para celebrar o momento, a cantora compartilhou uma foto da mãozinha da bebê. Na legenda, a artista se emocionou, citando a música Anunciação, de Alceu Valença: "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais".

No entanto, a chegada de Nala gerou reações preconceituosas por parte de alguns internautas. "Não palmitem! A filha da Iza nasceu branca", comentou um. Os termos "palmitar", "palmitagem", "palmiteiro" e "palmiteira" são usados de maneira coloquial para se referir a pessoas negras que optam por manter relações românticas com brancos.

Outros usuários foram ainda mais agressivos em suas críticas. "Branca? Não queremos", escreveu uma pessoa. "A Iza palmitou, levou chifre do branco, dublou Rei Leão, batizou a filha de Nala e, mesmo sendo um símbolo feminista preto, vai passar o resto da vida amando a filha branca, de um claro básico", exclamou outra.

No entanto, algumas pessoas se posicionaram contra o preconceito e rebateram os comentários com argumentos mais reflexivos. "O racismo foi um termo criado para nomear o que Hitler fazia com os judeus, que eram brancos é um dado histórico muito valioso, que muita gente não sabe, mas que pode irritar uma galera que adora ser racista gratuitamente, com a pecha de que 'só porque é branco, pode'", apontou um internauta.