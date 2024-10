Raquel Brito comenta 'amizades por interesse' e cita Gizelly: 'Polêmica'

Raquel Brito comentou sua aproximação com a ex-BBB Gizelly Bicalho na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Questionada sobre Gizelly, a baiana afirmou que sentiu que a peoa se aproximou dela por interesse. "Tinha muita gente que eu percebi que estava comigo por interesse, mas eu não quero detalhar nomes. Vai gerar muita polêmica. Eu senti um pouco. Eu gosto muito dela [Gizelly], mas eu sentia uma aproximação tentando puxar pro lado dela", disse em entrevista ao podcast Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie.

Em contrapartida, Yuri, Gui, Cauê, Sue, Flora, Camila, Larissa e Luana são peões com quem teve uma troca verdadeira, afirma.

Ela também comentou que gostaria de criar sua própria identidade no reality, e não ser apenas a "irmã de Davi". "Eu imaginei, só que eu não queria julgar as pessoas. Eu queria que as pessoas gostassem de mim por gostar da Raquel, mas não por ser irmã de Davi. Sei que tenho apoio da torcida, mas não quero me garantir nisso. Não quero que as pessoas se aproximem de mim por interesse", disse.

