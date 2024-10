Qual é a história de 'Vale Tudo', novela que ganhará remake na Globo?

"Vale Tudo", novela exibido originalmente em 1988, ganhará um remake em 2025 no horário da Globo. A trama escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, será agora revisitada através das mãos de Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe" (Globo).

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

"Vale Tudo" tinha como premissa principal a pergunta, 'vale a pena ser honesto no Brasil?'. Para responder isso, os autores usaram a história de uma mãe e uma filha, Raquel (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Gloria Pires), enquanto a primeira acreditava na honestidade para crescer na vida, a segunda usava de meios desonestos para conquistar seus objetivos.

Com essa premissa, a novela discutia corrupção e ética no Brasil. Outra personagem muito usada para representar uma elite preconceituosa brasileira foi a vilã Odete Roitman (Beatriz Segall).

A trama se inicia quando Maria de Fátima, que quer tentar a vida como modelo no Rio de Janeiro, vende a casa onde mora com a mãe em segredo, foge do interior do Paraná e deixa Raquel na rua. Acreditando na inocência da filha, a protagonista acha que a jovem foi usada por César (Carlos Alberto Riccelli), um modelo mais velho que Maria de Fátima conheceu na cidade, e por isso parte para o Rio de Janeiro com o intuito de encontrá-la.

Raquel (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Gloria Pires) em 'Vale Tudo' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Na nova cidade, enquanto Maria de Fátima finge viver uma vida de luxo, Raquel batalha para sobreviver vendendo sanduíche na praia. No Rio de Janeiro, a protagonista conhece Ivan (Antonio Fagundes), por quem se apaixona, e Poliana (Pedro Paulo Rangel), que se torna seu melhor amigo.

Aliada ao amante César, Maria de Fátima tenta dar o golpe do baú em Afonso (Cássio Gabus Mendes), filho caçula da ricaça Odete Roitman. O moço é namorado da jornalista Solange Duprat (Lídia Brondi), que acolheu a filha de Raquel quando esta chegou ao Rio.

Afonso (Cássio Gabus Mendes) em 'Vale Tudo' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Odete também é mãe de Heleninha (Renata Sorrah), artista plástica frágil e insegura, que sofre com o alcoolismo. A rica executiva manipula a vida dos filhos e trata mal os empregados, além de se achar superior a todos.

Obcecada por fazer parte da família Roitman, Maria de Fátima aceita fazer um acordo cruel com Odete. A vilã pede que a jovem separe Raquel de Ivan, prometendo fazer seu filho casar-se com ela. A inescrupulosa mulher quer o protagonista disponível para se casar com sua filha Heleninha.

Heleninha Roitman (Renata Sorrah) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Após ser humilhada pela filha e por Odete Roitman, Raquel promete virar o jogo e mostrar que pode ficar rica com trabalho honesto. Após uma passagem de tempo, a protagonista muda de vida e faz sucesso no Rio de Janeiro com sua empresa de comidas.

Nos capítulos finais, a grande vilã da novela é assassinada. Esse crime parou o Brasil e o público querer saber: quem matou Odete Roitman?

No último capítulo, é revelado que a assassina é Leila (Cássia Kiss). A ex-mulher de Ivan matou a empresário por enganado, achando que era uma amante de seu marido Marco Aurélio (Reginaldo Faria).