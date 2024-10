Remake, Êta Mundo Bom e Glória Perez: Globo bate o martelo e define novelas

Globo bateu o martelo e decidiu a fila de autores para suas novelas para 2025. Nomes serão confirmados em evento para o mercado publicitário na noite desta quarta-feira (16).

O que vai acontecer

O horário das 9, o principal da emissora, terá o aguardado remake de "Vale Tudo" e uma novela de Glória Perez, ainda sem nome. No horário das 6, Walcyr Carrasco prepara a continuação de "Êta Mundo Bom". O horário das 7 será o único a escapar de tramas que bebem de tramas do passado.

"Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista para 31 de março de 2025, tendo 173 capítulos. O remake da trama de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988, deve ficar no ar até 17 de outubro. Autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje.

'Travessia' foi a úlima novela de Glória Perez na Globo Imagem: Globo/Divulgação

Glória Perez estreia novela inédita que terá 197 capítulos em 20 de outubro de 2025. A história, ainda sem nome definido, "promete deixar o público arrepiado com uma novela repleta de suspense e viradas dramáticas, explorando emoções e conflitos humanos profundos, como amor, traição, sede de vingança, poder e ambição, temas que repercutem e muito com o público". A novela deixará a grade apenas em meados de 2026, quando dará espaço possivelmente para uma trama de Aguinaldo Silva. Autor foi recontratado após demissão em janeiro de 2020.

O horário das 7 volta a ter uma trama de Rosane Svartman, que fez sucesso com "Vai na Fé". "Dona de Mim" estreia em 21 de abril de 2025, sucedendo "Volta por Cima", de Claudia Souto. Conta a história de Leona, uma jovem babá que toma conta de uma pobre menina rica, Sofia, em meio à rivalidade de uma família da elite carioca decadente na luta pelo poder de uma fábrica de lingerie encravada num bairro periférico.

Rosane Svartman escreveu sucessos, como "Vai na Fé" e "Totalmente Demais" Imagem: Globo/Divulgação

Na sequência, Izabel de Oliveira, recontratada após demissão assim como Aguinaldo Silva, escreve uma trama encomendada pela emissora sobre o universo sertanejo. Autora foi responsável pelo sucesso de "Cheias de Charme" e pela fracassada "Geração Brasil".

A inédita "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, estreia no próximo dia 4 de novembro e fica no ar até junho de 2025, tendo 185 capítulos. A novela tem como pano de fundo o Brasil de 1958, onde o otimismo causado pelo crescimento econômico e a ebulição cultural convivia com as contradições de uma sociedade extremamente desigual.

Após "No Rancho Fundo", que está em exibição, o horário das 6 vai ganhar uma nova continuação com "Eta Mundo Bom 2", com 197 capítulos. A nova trama se passa nos anos 1950, dez anos depois dos acontecimentos que encerraram a primeira novela, e acompanha a saga de Candinho (Sérgio Guizé) em busca de seu filho perdido, que está sendo criado como órfão pela exploradora Zulma.