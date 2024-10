Prótese? Protagonista de 'Irmãos Menendez' revela bastidores de nu frontal

Cooper Koch, ator que interpreta Erik Menendez na série "Monstros: Irmãos Menendez" (Netflix), afirmou que não usou prótese peniana em cena de nu frontal.

O que aconteceu

Tamanho do órgão sexual chamou a atenção do público e gerou especulações sobre um possível uso de prótese. A cena mostra o personagem tomando banho no chuveiro comunitário da prisão pela primeira vez.

Koch falou sobre o tema durante participação no podcast Watch What Happens", apresentado por Andy Cohen. Ele interrompeu o apresentador, que listava os "cinco momentos frontais completos mais icônicos", para esclarecer: "Aliás, apenas para dizer, o meu não era prótese".

Cohen brincou sobre o tamanho do órgão genital. O ator também descreveu a experiência de gravar a cena como "desconfortável" e "bastante fria".

Produção aborda a história do julgamento dos irmãos que mataram os pais em 1989. A defesa de Lyle e Erik Menendez argumenta que eles sofreram abusos físicos, psicológicos e sexuais dos pais na infância.

Já a acusação duvida da veracidade dos relatos, insinuando que homens não podem ser abusados sexualmente.