Paolla Oliveira recusa cobranças pela perfeição: 'Olhar para frente'

Paolla Oliveira, 42, contou sobre as expectativas de perfeição das artistas e o empoderamento feminino.

O que aconteceu

A atriz criticou as cobranças pela perfeição. "Todo mundo é um pouco famoso hoje, mas as famosas à moda antiga foram criadas para ser perfeitas, não dar problema, não andar descabelada, não chorar, não ser vulnerável... Eu faço parte dessa geração, mas decidi que também não quero ser. Não quero ficar para trás no que não me fazia bem. É olhar para frente e aprender com essa galera, com a juventude, que fala, que se expõe", confessou à Quem.

Ela opinou sobre seu papel em inspirar e influenciar outras mulheres. "A gente só consegue influenciar de verdade e seguir adiante com isso com alguma consistência quando é verdadeiro. O que venho falando agora faz parte de uma mudança muito genuína minha, um desejo de ser melhor, de completar esses 10 anos e falar: 'eu vou colocar em prática tudo o que aprendi até agora'."

Paolla Oliveira ainda exaltou as mulheres e a capacidade de identificação. "Para mim, as outras mulheres é que são grandes plataformas. Quando elas falam e consigo me ligar e me identificar com qualquer uma que seja, com a idade que tenha, de perto ou de longe, eu me movimento também", pontuou.