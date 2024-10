'Sou uma contadora de histórias, fingidora profissional', diz Mel Lisboa

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Mel Lisboa falou sobre seu trabalho como atriz e como tenta manter a distância de seus personagens.

Sou uma contadora de historias e uma fingidora profissional. Finjo ser pessoas que eu não sou. Mas é fingir tão bem que parece verdade. Eu gosto da mentira do ator, esse que é o lance . Mel Lisboa

A atriz continuou. "Acho a nossa profissão muito perigosa e sou a favor desse cuidado, o distanciamento. Existem limites. Eu prefiro a distância total. Eu sou eu, as personagens são as personagens."

A atriz, que tem vivido Rita Lee nos palcos, comentou sobre o contato que teve com a cantora antes de sua morte. "Ela criou um carinho por mim. É como se ela tivesse depositado e confiado a Rita dela a mim. Ela já estava se aposentando dos palcos e produzindo muito, do cantinho dela. Essa parte [do palco] ela delegou, ela confiou a mim. Só fui na casa dela depois que ela morreu."

Mel também comentou sobre o tom de voz grave. "É inconsciente, como uma espécie de defesa. E sabe essa fantasia de que atriz boa tem voz grave? Me forcei, porque tive que fazer fonoterapia porque criei um calo. Eu estava com esse calo em 2013. Percebi fazendo uma peça que eu usava muito mal a voz e eu perdia muito. Ela falhava. Daí fui no otorrino."

