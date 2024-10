Ex-namorada de Liam Payne expôs relação tóxica com o cantor em livro

Liam Payne, que morreu nesta quarta (16), aos 31 anos, teria vivido um relacionamento tóxico com a escritora Maya Henry, 23, entre 2018 e 2022.

O que aconteceu

A relação conturbada teria sido retratada por Maya em seu romance "Looking Forward" ("Esperando Ansiosamente", em português). Lançado há dois meses, o livro conta a história da jovem Mallory, que se envolve com o cantor de uma famosa boy band — como o One Direction, do qual Payne fez parte — e vê o namoro virar um pesadelo quando o rapaz começa a enfrentar problemas na carreira.

O personagem da história se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho deles. Ao saber que a companheira está grávida, ele reage enfurecido e a força a tomar uma pílula abortiva, sob ameaça de abandoná-la se não o fizer. A ingestão do medicamento gera complicações e Mallory acaba no hospital, sozinha.

À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico e que vivenciou a experiência de ser forçada ao aborto tal qual sua protagonista. "Tive, sim, algumas complicações [decorrentes da ingestão de pílula abortiva] e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: 'Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil'. Mas eu penso, você nunca passou por nada assim, então como você saberia me contar? É por isso que quis incluí-lo no livro", disse ela à revista People.

Liam Payne confirmou, em 2021, ter lutado contra o vício em álcool e drogas. Em junho do ano passado, ele comemorou seis meses de sobriedade após encerrar um período de cem dias internado numa clínica de reabilitação.