Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair do 3º andar de hotel argentino

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. As informações foram reportadas pela imprensa do país.

Ele caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao jornal La Nación.

Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo o Clarín, havia a suspeita de que seria Liam Payne.

Quem é Liam Payne?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Sua ascensão na indústria musical aconteceu em 2010, após sua passagem pelo show de talentos The X Factor.

Ele se apresentou sozinho algumas vezes e pretendia se lançar como cantor solo. A cantora e jurada Nicole Scherzinger, no entanto, sugeriu que ele, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik formassem uma banda, dando origem ao One Direction.

Ele fez parte do One Direction até o fim do grupo, em 2016. Em 2019, ele lançou seu único álbum solo, "LP1".