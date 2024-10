Léo Santana recebe Péricles, MC Daniel e Menos é Mais para PaGGodin em SP

Depois de passar pelo Rio de Janeiro e Salvador, Léo Santana chega com o PaGGodin em São Paulo. O show acontece dia 19 de outubro no Parque do Ibirapuera.

Sobre o PaGGOdin

Em edição inédita em São Paulo, Léo Santana celebra seu retorno ao pagode e contará com a presença de Péricles, MC Daniel e o grupo Menos É Mais.

Para Splash, Léo Santana conta que o projeto surgiu de uma paixão de infância e que sempre foi fissurado em samba e pagode, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer um projeto que homenageasse esse ritmo.

"O PaGGodin é a realização de um sonho do menino Leandro, a criança que sempre foi fissurada e apaixonada pelo ritmo, que sempre teve como referências musicais os maiores nomes do cenário. Poder hoje dar voz àquela criança, é muito especial e emocionante", relembra.

O cantor conta que seu maior desafio neste projeto é sair de sua zona de conforto e fazer com que o público o visse além de um cantor de pagodão baiano. "Me colocar em um outro nível musical, foi o meu maior desafio", desabafa.

"O PaGGodin é diferente de tudo que os meus fãs estão acostumados a ver, pois venho em um formato mais intimista, com músicas mais lentas, diferentes do pagodão que todo mundo já me viu fazer", finaliza Léo.

Ainda é possível garantir ingressos para o Paggdin em São Paulo.