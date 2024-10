Leão: 'Premiado' por ser filho de Faustão, João Silva encanta com programa

Filho de Fausto Silva, João Silva tem brilhado no Programa do João, exibido pela Rede Bandeirantes há um ano.

Leão Lobo diz que o programa virou uma "grande opção" para os domingos à noite. "Agora ele tem a concorrência da Regina Casé, mas o programa dele começa antes", diz. "Está muito interessante".

O comentarista afirma que as entrevistas recentes foram agradáveis. "Foi um programa simples, ele sentado em um banquinho naquele cenário de boteco, .mas muito gostosinho".

O que chama a atenção é que em nenhum momento ele tenta ser o pai dele, que tinha muitas marcas e jeito próprio de falar Leão Lobo

João ganhou um bom patrocínio da Bombril — que virou quase um quadro dentro do programa — uma "herança" de carreira, diz Leão. "É evidente que é um prêmio por ele ser filho do Faustão, que vendia muito. É uma herança bacana que ele herdou do pai, e ele faz muito bem o merchandising do produto".

João Vicente comenta amizade com Chay Suede

Convidado no De Frente com Blogueirinha, João Vicente de Castro contou sobre como "guardou uma mágoa" de Chay Suede.

Segundo o artista, os dois estavam em uma premiação da GQ quando ele recebeu uma "cara feia" de Chay. Depois, ficou sabendo que o colega estava chateado por ter brigado com a esposa instantes antes de receber seu prêmio. Hoje, os dois são amigos.

Toda boa amizade — aquela que se preze — vem de um ranço inexplicável. Esse é o segredo para uma boa amizade Yas Fiorelo

Assista à íntegra do Splash Show:

