Igual surfar onda gigante: CE terá maior montanha-russa aquática do mundo

O Beach Park, complexo turístico no Ceará, anunciou nesta quarta (16), que terá a maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e estreia prevista para dezembro. Chamada Surreal, o grande toboágua que simula ondas do mar será o maior brinquedo da história do parque.

As curvas do brinquedo são inspiradas em manobras do surfe, como uma queda de sete metros com a experiência inspirada na de surfar uma grande onda (big drop). Há também uma espécie de espiral no toboágua, para representar momentos em que o surfista "corta" a água para ganhar velocidade.

Surreal, nova atração do Beach Park Imagem: Roni Vasconcelos

Segundo o parque, a descida será em bóia dupla. Os visitantes subirão os 28 metros por escadas, mas a descida será pela montanha-russa, a partir de uma tecnologia que usa jatos d'água para impulsionar o corpo, igual à força do mar.

Ao todo, o percurso durará 1 minuto e meio. São 342 metros de comprimento, que levarão a pessoa a uma velocidade de até 42 quilômetros por hora.

Crianças poderão participar da experiência, mas para ir à atração será preciso ter altura mínima de 1,22 m e pesar a partir de 50 kg.

Gabriel Medina e Murilo Pascoal, diretor-executivo do Beach Park, no lançamento do Surreal Imagem: Roni Vasconcelos

"São várias emoções em uma mesma atração Há um cenário de crescimento do setor de entretenimento, com muito investimento de todos os lados. A gente não pode ficar para trás, temos que nos manter relevantes", disse Murilo Pascoal, diretor-executivo do Beach Park, ao lado de Gabriel Medina - o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris é embaixador da atração.

*A repórter viajou a convite do Beach Park