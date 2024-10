Galvão Bueno faz homenagem ao nascimento da filha de Iza: 'Haja coração!'

Galvão Bueno, 74, fez uma homenagem ao nascimento de Nala, filha de Iza, 34, e de Yuri Lima, 30.

O que aconteceu

O narrador esportivo gravou um vídeo em que 'anuncia' a chegada da pequena, com direito a seus tradicionais bordões esportivos "Bem, amigos" e "Haja coração!" "Bem, amigos da Iza: Nala nasceu! Haja coração!", declarou ele na gravação.

Iza compartilhou o vídeo e fez questão de gravação o carinho de Galvão. "Haja coração para esse vídeo que chegou aqui! A Nala está chique demais, tá? Obrigada pela narração, titio Galvão Bueno", legendou ela, nos stories de seu Instagram.

Nala nasceu na manhã do último domingo (13). A menina veio ao mundo no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, por meio de um parto cesariana.