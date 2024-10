Flor chora na piscina e desabafa com Zaac: 'Vocês são iguais o Sacha'

Na manhã desta quarta-feira (16) em A Fazenda, Flor desabafou com MC Zaac após ser criticada pelos aliados após a roça.

O que aconteceu

Zaac procurou a apresentadora, que estava na piscina chorando e se desculpou pela forma com que falou com na noite anterior. Após a formação da 4ª roça, os aliados de Flor a criticou por dizer que "votaria para acabar os grupos na casa". Ela se explicou dizendo que desejava que os adversários saísse, para que ela não precisasse estar em um grupo, visto que se via como prioridade.

"É que vocês não entendem o jeito que eu falo. Parece que eu sou torta e sou errada, que eu não presto pra nada. Assim que vocês me fazem eu me sentir", desabafou em lágrimas para o cantor. "Você já fez isso comigo três vezes. De falar 'a dinâmica não era assim, você fez errado'. É o jeito que vocês falam. Vocês falam tanto do Sacha, mas estão fazendo comigo o que ele faz do lado de lá."

Zaac diz que suas críticas não se limitam à Flor e que percebe as jogadas escorregadias dos aliados. "Você acha que não percebo? Como ontem o Gilson votou, como várias pessoas votaram tirando o corpo da reta."

Flor se defende e diz que se culpa por estar sendo tratada desse jeito. "Vocês só caem em cima de mim, porque eu sou a besta, boazinha, solícita, que tá sempre lá querendo acertar. Eu sempre quero ser aceita, mas nunca vou ser boa o suficiente pra vocês.Mas a culpa não é de vocês, é minha. Porque eu sempre me abaixo."

"Acho que o jeito que você faz não é o pior jeito. Tem gente que faz pior", se desculpa Zaac. "Porque diferente de você, as pessoas falam mal das pessoas que votam, e na hora de votar fala bem."

Flor chora e diz que já percebeu que não é a prioridade dos aliados. "Eu sei que é primeiro Zé Love, você, Babi e Fernanda. Depois vem Sidney. Eu vou sobrar. O Fernando sobrou no Resta Um mas ele fez o que fez."

Ela continua e diz que tanto aliados como adversários a colocam como um "monstro". "Vocês fizeram pensar que eu errei demais com os outros, eu não errei, eu falei da intolerância religiosa lá porque eu queria cutucar, errei nisso. Mas falaram como se eu tivesse sido racista, um monstro, eu tenho medo agora."

Zaac discorda da apresentadora. "Quem falou isso foi a galera do outro grupo. Se eu achasse que você foi racista, você acha mesmo que eu, como preto, estaria te dando conselho positivo? Se eu tô, é porque acredito na pessoa que você é! Não tô acreditando na pessoa que eles tão dizendo que você é."

"Você não me dá conselho Zaac, você me dá bronca. Você não vê o jeito que fala comigo, você dá bronca em mim direto", se defende Flor.

