'Porta' achada na Antártida gera teorias, mas é desvendada por cientistas

Uma misteriosa porta encontrada na Antártida por internautas em imagens de satélite do Google Mapas despertava curiosidade e alimentava teorias da conspiração em fóruns e redes sociais desde março. Ao Daily Mail, cientistas colocaram um fim às especulações e explicaram a formação no gelo.

O que aconteceu

As imagens que circulam há cerca de sete meses nas redes da "porta" na Antártida podem ser encontradas nas coordenadas 69°00'50"S 39°36'22"E. O local é próximo à estação Showa, mantida pelos japoneses.

Apenas um dos fóruns sobre conspirações na plataforma Reddit com 2,1 milhões de usuários já acumula 166 comentários e mais de 400 interações com diferentes teorias. E ele não é o único: a reportagem de Tilt encontrou pelo menos sete fóruns, além de dezenas de vídeos no TikTok e postagens no X (antigo Twitter).

Recently, on Google maps, a doorway was supposedly discovered within the ice/snow in Antartica near Showa Station. What do you see? Check it out! #ufotwitter #uaptwitter pic.twitter.com/DjOVZsS9mj -- ExiledEarthling (@ExiledEarthling) October 16, 2024

Entre algumas das populares explicações estão a de que seriam restos de uma porta que explodiu de um Boeing. Há quem acreditasse que se tratava de um silo de grãos como o de Svalbard, na Noruega e um antigo bunker nazista. Uma teoria mais elaborada que circula está relacionada a um suposto achado em 2003 de artefatos extraterrestres por um fuzileiro naval dos EUA — a porta poderia ser parte da estrutura.

Nenhuma destas teorias satisfaz quem acredita que a Terra é plana. Para eles, a Antártida é um muro que circunda o planeta — e a existência desta passagem comprovaria o argumento, apontou uma reportagem do jornal Metro britânico.

Achado rendeu memes e foi considerado o "esconderijo" da Princesa Kate durante seu afastamento das funções reais. Outros ainda brincaram que seria a casa de férias do Pé Grande e uma porta para Nárnia.

O que diz a ciência

Iceberg preso. A formação está em uma área de mar de gelo terrestre — ancorado ao fundo do oceano ou ao litoral, que não se move com ventos ou correntes, segundo o National Snow and Ice Data Center dos EUA — e próxima à costa, explicou Bethan Davies, professora de glaciologia da Universidade de Newscastle ao Mail. Após observar a área pelo Google Earth Pro, ela apontou: "há uma série de ilhas ali e a água é bastante rasa. Este é um iceberg que ficou preso e agora está derretendo naquele lugar. Você pode ver outros icebergs na área".

É simplesmente fluxo de gelo ao redor de um obstáculo subglacial sólido, influenciado também pelo derretimento e recongelamento de gelo e por ventos catabáticos. O gelo é bastante fino aqui, como evidenciado por outros afloramentos rochosos próximos, então a influência do leito no fluxo de gelo será forte. É um padrão interessante, mas não é incomum ou surpreendente glaciologicamente.

— Concordou ainda o professor Martin Siegert, co-diretor do Grantham Institute do Imperial College London, que estuda mudanças climáticas.

Degelo no continente pode ter criado a porta. O professor John Smellie, vulcanologista da Universidade de Leicester, concordou com os colegas de que o derretimento do gelo ao redor pode ter exposto uma formação sólida que já estava 'escondida' sob a camada, mas especula se não seria uma rocha, em vez de um iceberg. "O que faríamos sem os teóricos da conspiração?", brincou ainda.

"A resolução não é excelente e eu não reconheço a localidade, mas parece que é um afloramento de um pequeno pico rochoso que foi 'exumado' graças ao rebaixamento do gelo. Ele forma o topo da passagem. E há duas 'caudas de neve' proeminentes e paralelas formando os lados da porta. Estas 'caudas' mostram a direção do vento predominante. Então, com uma boa imaginação, existe uma aparência totalmente falsa e meio fraca de porta. Tenho certeza de que é apenas um fenômeno natural e nada para ficar tão animado", concluiu.