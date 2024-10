Filme "Anora" sobre trabalhadora sexual aborda sonho romântico que se tornou desastre

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Quando o diretor Sean Baker abordou a atriz Mikey Madison com o papel principal da personagem que dá nome ao filme "Anora", Madison se sentiu honrada e intimidada.

"Nunca tive um diretor que escrevesse um filme para mim, ou seja, que fizesse um personagem específico para mim", disse Madison à Reuters.

Suas preocupações acabaram diminuindo porque ela e Baker estavam "na mesma página" quando se tratava da direção de seu papel como uma profissional do sexo que se casa.

Baker tinha visto os trabalhos de Madison no cinema, inclusive sua atuação como Susan Atkins em "Era uma vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, e decidiu que, se a atriz de 25 anos quisesse o papel, ele escreveria o roteiro do filme especificamente para que ela fosse a protagonista.

"Anora" acompanha uma profissional do sexo chamada Ani, cujo nome legal é Anora, do Brooklyn, que conhece e se casa espontaneamente com um jovem imaturo chamado Ivan "Vanya" Zakharov, filho de um oligarca russo.

A vida de conto de fadas de Ani fica em risco quando Ivan, interpretado pelo ator russo Mark Eidelshteyn, precisa lidar com seus pais, que querem que seu casamento com uma profissional do sexo seja rapidamente anulado.

"Anora", distribuído pela Neon, ganhou a cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2024 e chega aos cinemas dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

Baker queria que o público experimentasse dois filmes diferentes ao assistir "Anora", que vai de uma "comédia romântica" a uma "grave realidade" para seus personagens principais.

O diretor de "Take Out" caracterizou a primeira parte do filme como uma história de amor estilo Cinderela e, para Eidelshteyn, isso soa verdadeiro para seu personagem.

"Ele (Ivan) não teve amor antes de Anora, e é uma história de primeiro amor", disse Eidelshteyn.

Embora seu personagem possa ser visto como um "cara ruim", o ator de 22 anos acredita que a vida complicada de Ivan pode ser mal interpretada.

No entanto, Madison tem uma visão diferente sobre o relacionamento entre seus personagens.

"Acho que talvez seja uma história de amor, dependendo de para quem você perguntar, talvez eu tenha uma perspectiva mais cínica", disse, observando que considera menos como uma história de amor para Ani.

(Reportagem de Danielle Broadway e Omar Younis)