Fernando diz que foi pressionado a votar em Suelen; aliados se incomodam

Na formação de roça da terça-feira (15), Suelen recebeu 12 votos, inclusive de Fernando. No momento em que declarou seu alvo no programa ao vivo, o chef explicou que era uma estratégia de seu grupo, "nada contra ela".

O que aconteceu

Depois do voto, Fernando demonstrou que não estava bem com a jogada. "Tá tudo bem, amigo. Não tô triste com você, não", tranquilizou Suelen.

Ele beijou a mão dela e falou: "Você não pode sair, não".

Mais tarde, após o programa ao vivo, Suelen falou sobre os votos que recebeu: "Acho que vocês foram no efeito manada, mas não pararam para pensar".

"É porque eu fui a pessoa que rebateu, eu falei 'acho que tínhamos que ter votado orgânico nesta semana'. Daí ficaram me pressionando, 'tem que votar com a gente porque eles vão agrupar'. Aí, chegou a Vanessa falando que vocês iam agrupar e eles cobraram meu voto", explica Fernando.

Suelen o aconselhou a não deixar que os outros mandem nele. "Ninguém pode estar acima de você. Quando alguém tiver que te tirar pra ganhar os R$ 2 milhões, eles vão te tirar. Aí, você se indispôs com alguém que você falou que gosta. De verdade, Fê, não precisava dessa defesa."

Na área externa ainda na madrugada, Albert contou para Zé Love sobre o pedido de desculpas do ex-MasterChef. "Fernando pediu desculpas quase chorando pra ela, falando que não queria votar [nela]. Ela falou: 'Por quê? Você não tem livre arbítrio?' O Gilsão balançou também. Eles se queimam porque não têm posicionamento."

