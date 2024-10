Fernanda Montenegro faz aniversário e comemora nas redes: '95 primaveras'

Fernanda Montenegro compartilhou em suas redes sociais um post de comemoração por seu 95º aniversário, celebrado nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

A atriz divulgou um vídeo com um compilado de bastidores de ensaios fotográficos que protagonizou, ao som de "Mil Pasos", hit da cantora Soha. "Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco", legendou ela, no Instagram.

Nos comentários da publicação, diversos famosos enalteceram o legado e a trajetória artística de Montenegro. "A dona da nossa teledramaturgia! Viva Fernanda!", escreveu Juliana Paes, 45. "Exuberante! Mil vivas para a maior!", conclamou Astrid Fontenelle, 63.

A Globo também homenageia os 95 anos da estrela, com a estreia hoje do documentário "Tributo - Fernanda Montenegro". "Fernanda Montenegro abre as portas de sua casa e relembra histórias marcantes - de produções mais modestas à cerimônia do Oscar - na companhia da filha, a atriz Fernanda Torres", descreve a sinopse da obra recém-lançada no streaming.