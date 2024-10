Família Leonel faz escândalo e briga no meio da rua pela Gruta Azul

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), a Família Leonel se envolverá em uma briga generalizada no meio da rua por causa da Gruta Azul.

O que vai acontecer

Tudo começa com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) indo até a casa de Primo Cícero (Haroldo Guimarães). "Vou lhe falar a última vez... tu sabe muito bem que eu mais tu assinamos o contrato de venda do Sertãozinho...", diz o pai de Quinota (Larissa Bocchino). "Mas eu... Eu não me lembro desse contrato, seu Tico Leonel... Só tenho o contrato de Tenório Bevilacqua mais Olegário, do final do século XIX... que depois eu herdei", responde o outro.

O pai de Fé (Rhaisa Batista) concorda em ir até a casa de Ariosto (Eduardo Moscovis) desfazer o acordo. "Eu já estava mesmo pensando em procurar Ariosto para revogar a procuração...", conta.

No caminho, eles encontram Esperança (Andrea Bak), e Blandina (Luisa Arraes). "O que o senhor está fazendo com seu Tico Leonel?", pergunta a filha de Primo Cícero. "Primo Cícero agora está do nosso lado", responde Seu Tico Leonel.

Os Leonel e a família de Primo Cícero começam a brigar no meio da rua. "Minha gente, sem exaltação, vamos sentar e conversar", pede o homem que fica no meio da discussão.

No mesmo momento, Quinota também começa a trocar ofensas com Blandina. "Saia daqui agora, seu monstro, ou eu juro que faço tu limpar o chão da cidade todinha com essa tua cara de pau!", ameaça a protagonista.

Deodora (Debora Bloch) e Ariosto surgem no meio da confusão. "Primo Cícero está aqui pra revogar a procuração que deu a vocês", declara Zefa Leonel (Andrea Beltrão). "A Gruta Azul vai voltar a ser de nossa família!", garante Seu Tico Leonel.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.