É o fim do Chega Mais? Daniel Castro traça futuro no SBT

Com o anúncio da saída de Regina Volpato do SBT, crescem as especulações sobre o futuro do programa que ela apresenta, o Chega Mais.

O SBT diz que não, mas é [o fim do Chega Mais]. A saída da Regina Volpato foi um sinal de que essa decisão já foi tomada, e que ela já tinha sido comunicada que o programa iria até dezembro. Daniel Castro, Editor do Notícias da TV

O comentarista diz que o programa, no entanto, será substituído por um de mesmo formado — só não se sabe ainda se Rebeca Abravanel realmente será a nova apresentadora. "Ela teve bebê recentemente, não sei se está disposta", diz.

Domingo Record ganha sobrevida

O Domingo Record, apresentado por Raquel Sheherazade, também está sobre a "corda bamba". Enquanto uma ala da Record defende que ele é redundante e ainda não se viabiliza financeiramente, outra afirma que ele deve continuar em 2025, diz Daniel Castro.

Segundo o comentarista, tudo dependerá da área comercial da Record para sustentar a produção. "Se tiver que cortar algum programa, o primeiro a dançar é o Domingo Record", diz.

Leão Lobo diz que o programa é um "erro" e repete todo o resto da programação da Record. "É bobo e sem graça", avalia.

