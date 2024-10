DJ Mau Diaz, baiano destaque na cena LGBT+, morre aos 31 anos em SP

Maurício Dias da Silva, conhecido como DJ Mau Diaz, morreu aos 31 anos na última segunda-feira (14), em São Paulo.

O que aconteceu

A morte do DJ, que era destaque na cena eletrônica e LGBT+, foi confirmada pela agência que cuidava da carreira do artista. "Com profundo pesar, a Lainer Agency comunica o falecimento do DJ Mau Dias. Mais que um artista talentoso, Mau era um amigo e uma inspiração, cuja energia e paixão pela música marcaram a todos que o conheceram", diz a publicação.

O comunicado ainda enalteceu o legado deixado pelo DJ. "Seu legado seguirá vivo em nossas memórias e nos sets que ele eternizou. Nossos sentimentos à família, amigos e todos que compartilharam momentos ao seu lado."

A causa da morte não foi revelada. O enterro aconteceu na última terça-feira (15) em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Mau Diaz nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, e iniciou a carreira como cabeleireiro. O músico se consolidou no mundo eletrônico, tocando em festas no Brasil e na Europa.