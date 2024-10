Discurso de Albert contra Suelen na Fazenda é péssimo e machista

Na formação da 4ª roça de A Fazenda (Record), Albert votou em Suelen e deu uma justificativa que foi repercutida por Chico Barney e Bárbara Saryne. O peão falou:

Sou uma pessoa que tenho 55 anos, fui criado na base da educação e do respeito. Aqui, a gente vive numa diversidade na qual entendo todos, a história de cada um. Pra mim, é inaceitável, eu como homem, ouvir da boca de uma mulher conteúdos sexuais. Não apoio isso. Suelen é uma pessoa que quer ter razão perdendo razão. Ela tem discursos reativos, que só ela fala. É mentirosa porque ela falou pra mim a questão da Vanessa. Pode falar palavrão porque eu também falo, agora conteúdo sexual, baixo nível, que constrange um homem. Ela gosta de provocar sempre. Esse é o jogo dela e quero ela longe daqui, porque não estou acostumado com isso. Não faz parte da minha cultura e tem pessoas que andam com ela que vão concordar com o que eu estou falando.

"Você vem em 2024, na televisão, falar que 'a mulher não pode falar que isso ou aquilo'?", argumenta Chico. "Você pode falar que 'não gosta de ouvir esse tipo de conteúdo'. Mas quando o Albert diz 'uma mulher não pode', preste atenção no que ele está dizendo."

Ele continua dizendo que o ex-Power Couple se coloca em uma classe superior à adversária, usando termos como "fui criado na base da educação" e "não faz parte da minha cultura". "Ele usa uma justificativa, que pra mim, que preenche o bingo do preconceito. De um jeito aparentemente sereno e cordial, muito pior do que outros fizeram. É péssimo o que ele fez."

Bárbara concorda e diz que também se sentiu incomodada ao ouvir a justificativa do peão. Ela lembra que não gostar do comportamento de alguém faz parte do game, tanto para os peões como para quem assiste. "Mas dizer que 'uma mulher não pode', que 'constrange um homem dizer isso', é muito machista. De uma arrogância, se colocar como superior quando fala disso. Não é sobre isso."

"Agora, ele fala esse tipo de coisa, a pessoa responde, e quem tá levantando pauta? A Suelen ou o Albert?", instiga Chico. "Quem?"

Bárbara responde e diz que a culpa de estarem falando sobre machismo, é de Albert, quem traz o tema. "Eu não queria estar falando aqui que alguém foi machista, mas sou obrigada a falar quando ele dá esse voto."

Eu entendo algumas pessoas se sentirem representadas por ele ao expor esse incomodo com Suelen que muita gente não fala na cara dela, o grupo dela inclusive. Bacana ele ser sincero ali. Mas a maneira como ele escolheu falar, não foi a mais adequada. Foi muito preconceituosa.

