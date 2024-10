Piloto, pianista, amigo de Robin Williams: a história de Christopher Reeve

O filme "Super/Man: A História de Christopher Reeve" estreia nesta quinta-feira (17) recordando a vida do ator que interpretou o Homem de Aço entre 1978 e 1987.

Ator ficou tetraplégico após acidente

Christopher Reeve se dedicou à atuação desde os dez anos. Nascido em Nova York em 1952, ele participou de produções de teatro e em 1974 se tornou um dos dois selecionados para o renomado curso de atuação da faculdade Juilliard —o outro foi Robin Williams, que se tornou um dos grandes amigos do ator.

Tornou-se mundialmente famoso ao interpretar o Superman. Ao longo de sua carreira, Reeve foi creditado em dezenas de produções, mas esse sempre seria o seu papel mais conhecido. Ele viveu Clark Kent em quatro filmes: "Superman" (1978), "Superman 2" (1980), "Superman 3" (1983) e "Superman 4 - Em Busca da Paz" (1987).

Christopher Reeve e Margot Kidder em "Superman IV - Em Busca da Paz" (1987) Imagem: Reprodução

Seus interesses, no entanto, não se limitavam à atuação. Christopher Reeve também tocava piano, esquiava, praticava mergulho, canoagem e até pilotava aviões: ele sobrevoou o Atlântico sozinho duas vezes. Em 1985, aos 33 anos, começou a praticar hipismo, esporte que mudaria a trajetória de sua vida.

No dia 27 de maio de 1995, Christopher Reeve sofreu um acidente em uma competição de hipismo. Seu cavalo fez uma parada brusca que o arremessou ao chão. Apesar de estar usando capacete e colete de proteção, o ator fraturou as duas primeiras vértebras cervicais com danos à medula espinhal e precisou ser ressuscitado com respiração boca a boca.

O acidente o deixou tetraplégico. Depois de meses de fisioterapia, Reeve passou a se locomover com uma cadeira de rodas e respirar com o auxílio de aparelhos portáteis. Com sua esposa, Dana Reeve, ele também se envolveu na luta pela visibilidade das pessoas com paralisia, investindo em pesquisas sobre lesões da medula espinhal e recuperação de pacientes.

Quando Dana sussurrou aquelas palavras que salvaram a minha vida, 'Você ainda é você. E eu amo você', isso significou mais para mim do que apenas uma declaração pessoal de fé e compromisso. Em certo sentido, era uma afirmação de que o casamento e a família estavam no centro de tudo e, se ambos estavam intactos, o mesmo ocorria com o seu universo. Christopher Reeve, em depoimento a sua ONG

Reeve morreu em outubro de 2004. Ele sofreu complicações de uma infecção causada por uma lesão na pele, culminando num infarto. Ele tinha três filhos: Matthew (hoje com 44 anos) e Alexandra (40), do casamento com a modelo Gae Exton, e Will (32), do casamento com Dana Reeve.

Pouco mais de um ano depois, Dana Reeve morreu. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2005, e morreu sete meses depois. Antes, no entanto, tomou providências para que o filho, Will, então com 13 anos, fosse adotado por um velho amigo de Christopher: o ator Robin Williams, morto em 2014.