Camila desabafa após Sacha vetar Suelen: 'Não quero ouvir sua voz'

Depois da formação da quarta roça na A Fazenda 16 (Record) na noite de terça-feira (15), Camila, Sacha, Suelen e Luana tiveram uma conversa intensa na cozinha.

O que aconteceu

Camila não gostou que Sacha vetou Suelen da prova do fazendeiro: "Sai, quero falar com você depois."

Estou com raiva de você, não quero ouvir sua voz. Camila

Luana também entrou na conversa: "Sabe que se ela voltar fazendeira ela te coloca, né?"

Sacha então defendeu sua escolha de não vetar Vanessa: "Quem ficou me agredindo a semana inteira foi ela (Suelen)."

Ninguém pensou em mim na hora de me esculachar. Sacha

