Bruno Mars relata encontro com Rosé, do Blackpink: 'Tentou me beijar'

Bruno Mars, 39, detalhou seu encontro com Rosé, 27, integrante do Blackpink.

O que aconteceu

Bruno publicou uma foto ao lado da cantora dando a entender que houve um flerte entre eles. "Então, esse era eu lutando pela vida depois que @roses_are_rosie me apresentou a um jogo de bebida coreano e me deixou animado. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo 'Uau, Rosie! Que parte do jogo é esta?' Ela disse: 'Já não estou brincando com você, menino! A grande Rosie está levando isso a sério'. Abalado, eu respondi: 'Pare com isso, Rosie, estou com medo!' Mas tirando isso, noite super-relaxada", escreveu o músico na legenda.

A artista, então, rebateu Bruno Mars. "O que há de errado com você?"

Muitos fãs suspeitam de que a publicação, na verdade, indica que uma parceria entre os dois vem por aí. Rosé segue carreira solo fora do grupo de K-pop.

Mais cedo, ela fez um post parecido nas redes sociais. "A noite em que ensinei Bruno como jogar um jogo coreano de drinques."

Na sequência, Mars respondeu que ela tentou beijá-lo. "Divertido demais! Lembra de quando você tentou me beijar? Aquilo foi esquisito!" A cantora devolveu: "Vou te matar. Apague isso ou não irei lançar a música, Bruno".