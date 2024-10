Babi, Gui, Albert: Quem é planta na Fazenda 16?

Dieguinho e Kerline analisaram os participantes de A Fazenda 16 (Record) e definiram as "plantas" do reality show.

O comentarista diz que a principal "planta carnívora" da edição é Albert — que é "apagado", mas pode atacar. "E diria que Sidney está começando a fazer aula com ele", acrescentou.

Kerline, por sua vez, disse que Albert teve um "momento de glória" em uma dinâmica onde "macetou" Suelen, mas não pode ser considerado uma "planta carnívora". "Embora ele esteja se encaminhando para isso", acrescentou.

A comentarista elencou Babi Muniz como a "planta carnívora" da edição. "É mais carnívora do que planta", avalia. "É quieta, na dela, mas se mexem com ela, ela ataca".

Dieguinho discorda: segundo ele, Babi é boa de argumentos, só precisa ser provocada. "Falta narrativa", diz.

Gui foi um nome citado por ambos como "planta não carnívora", uma vez que não costuma revidar ataques na casa.

É melhor ser cancelado do que ser planta?

Enquanto uns não têm narrativa, outros aparecem até demais. Gizelly Bicalho entrou na mira de "cancelamentos" e comentou sobre a possiblidade de ser malvista pelo público com suas aliadas.

Kerline, no entanto, afirma que Gizelly está certa ao se impor. "É melhor ser cancelado do que ser planta", diz.

Dieguinho concorda, e explica que as consequências do cancelamento na Fazenda costumam ser melhores do que as de ser planta — que sequer são lembradas.

Assista à íntegra do Splash Show:

