Após reencontrar amor do passado, Joyce revela segredo em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Joyce (Drica Moraes) revê Osmar (Milhem Cortaz), seu grande amor do passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após descobrir que o tio de Madá (Jéssica Ellen) mora na mansão de Violeta (Isabel Teixeira), Joyce pede que Sebastian (Fábio Lago) a leve até o local. Ela fica porta da mansão dos Castilhos e fica mexida ao rever sua antiga paixão de longe.

A herdeira falida confidencia ao mordomo que o tio de Tati (Bia Santana) foi seu grande amor quando jovem. O romance não deu certo pois os pais dela não aceitavam o relacionamento e eles tiveram que se separar, sem nunca mais se ver.

Belisa (Betty Faria) aconselha a irmã a ficar longe Osmar, diante do que tem saído no noticiário sobre o envolvimento dele com a morte de Baixinho (Rodrigo Garcia). Porém, Joyce está decidida a reencontrá-lo.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.