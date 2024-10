Anitta, Ivete Sangalo, Caetano e Bethânia cantarão no Réveillon do Rio de Janeiro

A celebração de ano novo no Rio de Janeiro será badalada. Em suas redes sociais, o prefeito carioca Eduardo Paes anunciou que a festa do Réveillon da Cidade Maravilhosa contará com shows de Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Em tom de brincadeira. Paes disse que "pediram para não vazar" a informação sobre os artistas que se apresentarão na festa. Logo embaixo, ele listou o nome dos quatro cantores.

De acordo com a Riotour, organizadora da virada, a praia de Copacabana receberá 20 torres de som e contará com dois palcos. O palco Rio, que ficará em frente ao Copacabana Palace, festejará a diversidade da música brasileira. Já o palco Pra Sambar celebrará o ritmo típico carioca.

Além disso, o espetáculo contará com uma queima de fogos de cerca de 12 minutos, auxiliada por dez balsas espalhadas por Copacabana e mais três no Flamengo. A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes também contarão com fogos de artifício.

Ivete Sangalo esteve no Rio recentemente para se apresentar no Rock in Rio, enquanto Caetano e Bethânia têm rodado o país em uma turnê conjunta e com ingressos esgotados. Já Anitta deve retornar para os palcos cariocas no Carnaval, já que é uma das compositoras do samba-enredo da Unidos da Tijuca, e com o projeto Ensaios da Anitta.