Amigas: Globo se aproxima do sertanejo e revive projeto icônico dos anos 90

Com o programa Amigas, em 2025, a Globo vai apostar no feminejo para reviver um programa histórico. Outros novidades envolverão a música sertaneja na programação.

Como vai ser

Apenas mulheres vão comandar a nova versão do programa que contou com Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo na década de 1990. Serão elas: Lauana Prado, Simone Mendes, Ana Castela e Maiara & Maraisa.

Daniel também vai estrear um novo programa, o Viver Sertanejo. Atração irá ao ar aos domingos, a partir de dezembro deste ano. Uma roda de viola e de conversas com grandes nomes do sertanejo, direto de sua fazenda, em Brotas.

Globo manterá a cobertura de festivais. The Town, Lollapalooza e Circuito Sertanejo, além de uma programação especial, o Verão Musical, com as transmissões do Universo Spanta, Festival de Verão de Salvador e Planeta Atlântida estão confirmados na programação.

Som Brasil também segue na programação. A primeira edição confirmada é um especial sobre a dupla sertaneja dupla Jorge & Mateus.